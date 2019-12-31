VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen yükseköğrenim bursu için başvurular 15 Eylül - 3 Ekim 2019 tarihleri arasında alındı. Başvuru yapan öğrenciler, yılın bitmesine kısa süre kala başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları bugün açıklanacak mı? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları tarihi belli mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.