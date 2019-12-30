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  • 30.12.2019 15:00
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 15:00

Üniversite adayları dikkat! 2020 YKS'de değişikliğe gidildi! 2020 , ayın kaçında yapılacak?

2020 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler için YÖK'ten açıklaması geldi. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS'de bazı değişiklikler yapıldığı bildirildi. Peki, 2020 , ayın kaçında yapılacak? YKS'de yapılan değişiklik nedir? İşte 2020 YKS tarihi ve konu ile ilgili tüm detaylar...

2020 YKS'de değişiklik

2020 yılında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) değişikliğe gidildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek üniversite sınavına ilişkin yapılan değişiklikle Yükseköğretim Dijital Dönüşüm Projesi bu yıl ilk kez hayata geçirilecek. Peki, 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında yapılacak? YKS'de yapılan değişiklik nedir? İşte cevaplar...

2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 20 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 21 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 21 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020

YKS için yapılan değişiklik nedir? Detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

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