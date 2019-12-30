2020 yılında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) değişikliğe gidildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek üniversite sınavına ilişkin yapılan değişiklikle Yükseköğretim Dijital Dönüşüm Projesi bu yıl ilk kez hayata geçirilecek. Peki, 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında yapılacak? YKS'de yapılan değişiklik nedir? İşte cevaplar...

2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020

Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020

Sınav: 20 Haziran 2020

Sonuç: 23 Temmuz 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020

Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020

Sınav: 21 Haziran 2020

Sonuç: 23 Temmuz 2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020

Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020

Sınav: 21 Haziran 2020

Sonuç: 23 Temmuz 2020

YKS için yapılan değişiklik nedir? Detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...