2020 yılında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) değişikliğe gidildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek üniversite sınavına ilişkin yapılan değişiklikle Yükseköğretim Dijital Dönüşüm Projesi bu yıl ilk kez hayata geçirilecek. Peki, 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında yapılacak? YKS'de yapılan değişiklik nedir? İşte cevaplar...
2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 20 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 21 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 21 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020
YKS için yapılan değişiklik nedir? Detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...
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