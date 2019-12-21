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  • 21.12.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 15:39

nda son durum nedir? 2019 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burslar için başvuurlar tamamlanmış, ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Peki, nda son durum nedir? 2019 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçlarında son durum nedir?

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 yükseköğrenim burs başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alındı. Üniversite öğrencilerinin burs başvuru sonuçları için araştırmaları devam ediyor. Peki, 2019 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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