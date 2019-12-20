osym.gov.tr: Son dakika haberine göre KPSS 2019/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabilecek. 2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır.
osym.gov.tr: ÖSYM KPSS/2 memur alımı son dakika yerleştirme sonuçları - KPSS en düşük ve en yüksek puanlar önlisans, lisans...
osym.gov.tr: 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. İşte KPSS en düşük ve en yüksek puanlar önlisans, lisans bazında sayfamızda yer alacak.
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