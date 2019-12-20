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  • 20.12.2019 14:07
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 14:26

: /2 memur alımı son dakika - KPSS en düşük ve en yüksek puanlar önlisans, lisans...

: 03-12 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan -2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, na 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. İşte KPSS en düşük ve en yüksek puanlar önlisans, lisans bazında sayfamızda yer alacak.

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

osym.gov.tr: Son dakika haberine göre KPSS 2019/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabilecek. 2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır.

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HaberlerEğitim Haberleriosym.gov.tr: ÖSYM KPSS/2 memur alımı son dakika yerleştirme sonuçları - KPSS en düşük ve en yüksek puanlar önlisans, lisans...
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