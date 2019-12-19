AÖF açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren binlerce öğrenci 14-15 Aralık'ta katıldıkları vize sınavının sonuçlarına kilitlendi. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit edebilmek için e-Kampüs uygulamasından sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyen öğrenciler, şimdi de sonuçları bekliyor. Peki, AÖF açıklandı mı? 2019 Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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