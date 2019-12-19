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  • 19.12.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 10:15

2019 Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 14-15 Aralık'ta gerçekleştirilen vize sınavına ait sorular ve cevapların yayımlanmasının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Peki, 2019 Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren binlerce öğrenci 14-15 Aralık'ta katıldıkları vize sınavının sonuçlarına kilitlendi. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit edebilmek için e-Kampüs uygulamasından sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyen öğrenciler, şimdi de sonuçları bekliyor. Peki, AÖF açıklandı mı? 2019 Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (E-KAMPÜS)

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