AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2019-2020 1. dönem sınavı 7-8 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltmek için bkeleyecek öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 açık lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

2019 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav soruları ve cevaplarının da erişime açılması ile birlikte sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması tahminler arasında.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler 2019-2020 AÖL 1. dönem sınavına 7-8 Aralık'ta katıldılar. Merakla beklenen sınavın soruları ve cevapları erişime açıldı. AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) adresi üzerinden erişime açıldı. Bu sayfa üzerinden sorular ve cevaplar görüntülenebilmektedir.

1. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

2. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız

3. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayınız