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  • 17.12.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 11:41

VGM'den son dakika açıklaması bekleniyor! 2019 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim olarak verilen burslara başvuru yapan adaylar sonuçları araştırıyor. Ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2019 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları tamamlandı. Ortaöğrenim başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim öğrencileri de heyecanlı bekleyişe geçti. Gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2019 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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