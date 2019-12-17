Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 17.12.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 10:52

a eğitim teşvik desteği başvuru şartları nedir? Özel okullara teşvik desteği ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığınca (), da önceki yıllarda eğitim-öğretim desteği alan ve halen öğrenimine devam eden öğrenciler için 2019-2020 eğitim-öğretim yılındaki destek ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. Özel okul öğrencilerine sağlanan ve "teşvik" olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının, 2018-2019 eğitim yılı sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılması kararı alınmıştı. Peki MEB özel okullara eğitim teşvik desteği başvuru şartları nedir? ne kadar oldu? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

Özel okullara eğitim desteği ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okullarda önceki yıllarda eğitim-öğretim desteği alan ve halen öğrenimine devam eden öğrenciler için yapılacak destek ödemeleri belli oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ödeme miktarları; ilkokul 2-3-4. sınıflar için 3 bin 960 lira, ortaokul 6-7-8. sınıflar için 4 bin 610 lira, 10, 11, 12. sınıflar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alan ve 2019-2020 yılında 9. sınıfa devam eden öğrenciler için de 4 bin 610 lira olarak belirlendi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriMEB özel okullara eğitim teşvik desteği başvuru şartları nedir? Özel okullara teşvik desteği ne kadar?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri