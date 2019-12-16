AÖF vize sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren binlerce öğrenci 14-15 Aralık'ta güz dönemi vize sınavına katıldılar. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda meraklı bekleyişini sürdüren öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte cevaplar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. AÖF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.