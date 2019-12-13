AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 7-8 Aralık'ta yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Gözler MEB'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Öte yandan MEB AÖL 2019-2020 iş takvimini yayımladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Açık lise sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

2019-2020 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağı tahminler arasında.

2019-2020 AÖL iş takvimi için bir sonraki sayfaya geçiniz...