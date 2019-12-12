Aralık ayı LGS örnek sorular ve cevaplar listesi için öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay örnek sorular kitapçığı yayımlanmaktadır. Örnek sorular listesi, sayısal bölümde toplam 20, sözel bölümde ise toplam 25 sorudan oluşuyor. Peki, LGS 2020 ne zaman yapılacak? Aralık ayı LGS örnek sorular ve cevaplar yayımlandı mı? İşte cevaplar...

ARALIK AYI LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

MEB tarafından öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kolaylık sağlamak için yayımlanan örnek sorular listesinin ilki ekim ayında paylaşıldı. Öğrenciler üçüncü örnek sorular olan Aralık ayı listesini bekliyor. Ancak Aralık örnek soruları henüz yayımlanmadı. Liste yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.