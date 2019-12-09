AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 güz dönemi vize sınavına katılacak adayların sınava giriş yerlerinin gösteren sınav giriş belgesinin erişime açıldığı bildirildi. Binlerce AÖF öğrencisi sınava hazırlıklarını tamamladı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 AÖF vize sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-2020 AÖF güz dönemi vize sınavına sayılı günler kaldı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş yerleri bugün erişime açıldı. Öğrenciler, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınav İşlemleri" sekmesi içerisinde yer alan "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayarak sınav giriş belgesine ulaşabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı: 14-15 Aralık 2019

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18-19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13-14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı: 22-23 Ağustos 2020