AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren binlerce öğrenci, sınava sayılı günler kala nerede sınava gireceklerini öğrenmek istiyorlar. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu? 2019 AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Açıköğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019-2020 AÖF güz dönemi vize sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş yerlerinin bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde anlık olarak haberimizde yer alacak.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı: 14-15 Aralık 2019
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18-19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13-14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı: 22-23 Ağustos 2020
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