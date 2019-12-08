MEB tarafından yapılan ve binlerce öğrencinin girdiği 7-8 Aralık AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak. AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

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