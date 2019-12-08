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  • 09.12.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:27

AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL sonuçları son dakika açıklaması!

AÖL sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açıköğretim lisesi 1. dönem sonu sınavı 2019 tarihinde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav giriş yerleri de 4 Aralık 2019 tarihinde açıklandı. Sınavdan çıkan öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. AÖL sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde.. Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır.

AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

MEB tarafından yapılan ve binlerce öğrencinin girdiği 7-8 Aralık AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak. AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

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