Sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusu şu sıralar merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. Yeni yıla az bir zaman kala öğrenci ve veliler, ara tatil ve sömestr tatili hakkında araştırmalara başladı. 15 Kasım Cuma günü 9 günlük tatile çıkan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre tatil tarihleri belli oldu. İşte MEB 2019-2020 takvimi...

MEB 2019-2020 TAKVİMİ

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapıldı.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.