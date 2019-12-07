AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 1. dönem sınavlarına katılıyorlar. Sınav süreci devam ederken, en çok merak edilenlerden biri de sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Açık lise 1. dönem sınav soruları yayınlandı mı? İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

2019-2020 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağı tahminler arasında.