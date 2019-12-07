AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 güz dönemi vize sınavına sayılı günler kaldı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava katılacakları yer bilgisini gösteren sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2019 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-2020 güz dönemi vize sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 1 hafa önce erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara: 22 Ekim 2019

Güz Dönemi Dönem Sonu: 09 Aralık 2019

Bahar Dönemi Ara: 02 Mart 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu: 27 Nisan 2020

Yaz Okulu Sınavı: 17 Temmuz 2020