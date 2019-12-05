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  • 05.12.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 12:26

son dakika: 2019 ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde en çok aranılanlar listesine giren '' konusunda detayları yazımızda derledik. tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2019 VGM yükseköğrenim bursu sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim olarak burs başvurularını alan Vakıflar Genel Müdürlüğü, geçiğimiz gün ortaöğrenim bursu sonuçlarını açıklarken yükseköğrenim sonuçları konusuna da değindi. 8 aylık olarak ödenen burs almaya hak kazanan adayların belirleneceği VGM yükseköğrenim bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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