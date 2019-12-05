Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi? Meteoroloji'den gelen hava durumu raporunda yurdun bazı bölgelerinde kar yağışının etkili olacağını bildirilmişti. Geçtiğimiz gün Erzincan'ın Refahiye ilçesinde okulların tatil edilmesinin ardından yılın ikinci kar tatili haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Kahramanmaraş Kaymakamlığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi? 6 Kasım Cuma bugün hangi illerde okullar tatil? Kar tatili var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.