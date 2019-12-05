AÖL sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılının 1. dönem sınavı için geri sayım başladı. Öğrencilerin sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi geçtiğimiz gün erişime açıldı. Peki, 2019 AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte cevaplar...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR*

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2019-2020 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde yani bugün erişime açılacak. Öğrenciler, AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden sınav giriş belgelerinin çıktısını alabilecekler.

AÖL SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL'ün resmi internet adresinde sınav takvimi duyuruldu. İşte 2019 1. dönem sonu sınav takvimi:

1. dönem sınav giriş yerlerinin yayınlanması: 04 Aralık 2019

1. dönem sınavları: 07-08 Aralık 2019