AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi vize sınavı 23-24 Kasım'da uygulandı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçlarını heyecanla araştırmaya devam ediyor. Sınav sonucuna göre kredi notunu yükseltecek öğrenciler sonuçlarına İstanbul Üniversitesi'nin AKSİS internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(AUZEF vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.)

Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler.

AUZEF AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK