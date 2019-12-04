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  • 04.12.2019 14:38
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 14:38

: Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri sorgulama! 2019 ?

nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci sınava katılacakları yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesine erişim sağlayabiliyorlar. MEB, 2019 1. dönem sınav yerlerinin açıklandığını duyurdu. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri sorgulama! 2019 ? İşte AÖL öğrenci girişi...

AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden 2019 1. dönem sınav giriş yerleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrenciler sınav saatini beklemeye başladı. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri sorgulama! 2019 AÖL sınavı ne zaman? İşte AÖL öğrenci girişi...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR*

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2019-2020 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde yani bugün erişime açılacak. Öğrenciler, AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden sınav giriş belgelerinin çıktısını alabilecekler.

AÖL SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL'ün resmi internet adresinde sınav takvimi duyuruldu. İşte 2019 1. dönem sonu sınav takvimi:

1. dönem sınav giriş yerlerinin yayınlanması: 04 Aralık 2019

1. dönem sınavları: 07-08 Aralık 2019

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