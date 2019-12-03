VGM'den son dakika burs duyurusu! 2019 VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları tamamlandı. Geçtiğimiz gün ortaöğrenim başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, 2019 VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.