Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2019-ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ALES SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

"17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.