AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren binlerce öğrenci 1. dönem sınavı için hazırlıklara devam ediyor. Sınava kısa süre kala, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylar paylaşıldı. Peki, AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2019 açık lise sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL'ün resmi internet adresinde sınav takvimi duyuruldu. İşte 2019 1. dönem sonu sınav takvimi:

1. dönem sınav giriş yerlerinin yayınlanması: 04 Aralık 2019

1. dönem sınavları: 07-08 Aralık 2019