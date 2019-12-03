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  • 04.12.2019 07:38
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 07:38

4 Aralık Çarşamba hangileri? MEB, Valilik açıklaması var mı?

Yurt genelinde yağışlı hava hakim oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve birkaç il için kar uyarısında bulunmuştu. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, kar tatili olacak mı gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Peki, Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba hangileri?

Ankara'da okullar tatil mi?

Kar tatili olan iller hangileri? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak. Bazı illerde yağmur ve sağanak, Ankara başta olmak üzere bazı illerde ise kar yağışı görülecek. Kar yağışı haberlerinin gelmesi ile birlikte öğrenciler 'kar tatili olacak mı' gibi sorular sormaya başladılar. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? MEB, Valilik açıklaması var mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da; bugün havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği açıklandı. Kar yağışı ile birlikte Ankara'da ikamet eden öğrenciler "Ankara'da okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Valiliği'nden 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Ankara'da bugün eğitim öğretim devam edecek.

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Bugün yurt genelinde kar tatili haberi bulunmuyor. 4 Aralık Çarşamba günü eğitim ve öğretim devam edecek.

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