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  • 02.12.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 10:58

SON DAKİKA! vize sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF OBS giriş ile sınav sonuçları sorgulama ekranı

'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre, 16-17 Aralık'ta gerçekleştirilen güz dönemi vize sınavının sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Öğrenciler uzun süredir bekledikleri sonuçları görüntülemek istiyorlar. Peki, nasıl öğrenilir? İşte ATA AÖF OBS giriş ile sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Heyecanla bekleniyor! Açıklandı...

Son dakika haberi... ATA AÖF vize sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 16-17 Kasım'da gerçekleştirilen güz dönemi vize sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler final sınavı için hazırlıklara başladılar. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ATA AÖF OBS giriş ile sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı sonuçları bugün açıklandı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi'nden (OBS) erişime açıldı.

ATA AÖF OBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF final sınavı ne zaman? Detaylar bir sonraki sayfada...

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