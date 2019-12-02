Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu ile 'Birlikte Bir Yıl' toplantısında öğretmen adaylarını ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Selçuk, "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜNCE VE EYLEM ALANI OLUŞTURUYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz"

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