AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavı için geri sayım başladı. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltebilmek için sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise yayımladığı takvim ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2019 AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL'ün resmi internet adresinde sınav takvimi duyuruldu. İşte 2019 1. dönem sonu sınav takvimi:

1. dönem sınav giriş yerlerinin yayınlanması: 04 Aralık 2019

1. dönem sınavları: 07-08 Aralık 2019