YÖKDİL açıklandı mı? YÖKDİL sınavı artık Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sene 7'ncisi uygulanan YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da uygulandı. Adaylar heyecanla sonuçları beklerken, ÖSYM tarafından sonuçlar konusunda açıklama geldi. Peki, YÖKDİL açıklandı mı? 2019 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 3 Kasım'da gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

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