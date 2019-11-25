VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 ortaöğretim ve yükseköğrenim burs başvuruları tamamlandı. VGM tarafından yapılan açıklamada, sonuçların KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacağı bildirilmişti. KYK sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı ve gözler VGM bursuna çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2019 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı VGM burs sonuçları için takvim.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre o tarihler dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, 2018 yılında ortaöğrenim burs başvuruları 17 Eylül - 17 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. Yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu.

Buna göre, VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde yükseköğrenim burs sonuçlarının ise 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.