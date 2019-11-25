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  • 25.11.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 17:41

Tarih belli oldu! sınavları ne zaman? İşte açık öğretim lise sınav tarihleri...

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimlerine devam eden binlerce kişi, sınavları hakkında araştırmalara başladı. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından gözler sınav tarihlerine çevrilmişti. Özellikle bu aralar merakla araştırılan sorular arasında "AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?" sorusu yer alıyor. İşte ...

AÖL 1. dönem sınav tarihleri, son dönemlerde merakla araştırılanlar arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Detaylar MEB 2019-2020 iş takviminde yer alıyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav tarihlerine dair bilinmesi gerekenler...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, AÖL 2019-2020 eğitim dönemi 1. dönem sonu sınavları 7- 8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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