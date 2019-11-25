AÖL 1. dönem sınav tarihleri, son dönemlerde merakla araştırılanlar arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Detaylar MEB 2019-2020 iş takviminde yer alıyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav tarihlerine dair bilinmesi gerekenler...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, AÖL 2019-2020 eğitim dönemi 1. dönem sonu sınavları 7- 8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.