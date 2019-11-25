KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından eğitim öğretim dönemi boyunca yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredilerin ödeme tarihi belli oldu. İlk ödeme ekim ve kasım olmak üzere iki aylık yapılacak. Şimdi ise gözler ödemelerin hangi tarihte yapılacağına çevrildi. Peki, KYK burs ve krediler yattı mı? 2019 KYK burs parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte cevaplar...

KYK BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi. KYK tarafından ödemelerin hangi gün yapılacağı bildirilmedi. Ödemeler bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.