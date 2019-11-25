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  • 25.11.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 10:51

vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ne zaman açıklanacak?

vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce öğrenci tarafından heyecanla araştırılıyor. 16-17 Kasım'da gerçekleştirilen vize sınavının soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardıdnan adaylar sonuçlara kilitlendi. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimini sürdüren binlerce vatandaş, 16-17 Kasım'da güz dönemi vize sınavına katıldılar. Üniversite tarafından sınavın soru kitapçığı erişime açıldı. İşaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden öğrenciler, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI

ATA AÖF ara sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Sınav sorularına ve cevaplarına Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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