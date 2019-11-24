e-Okul VBS giriş ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yaptı. Ara tatilde öğrenciler karne almadı ve bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlendi. Ara tatilin ardından bugün ders başı yapan öğrenciler ve velileri okul bilgilerini öğrenmek istiyorlar. Peki, e-Okul VBS giriş ekranı ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte e-okul.meb.gov.tr giriş sayfası...

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.