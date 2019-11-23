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  • 23.11.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 10:30

sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 sorgulama nasıl yapılır?

vize sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğiitmini sürdüren öğrencielr sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde sınav soruları ve cevapları yayınlanmıştı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 sorgulama nasıl yapılır?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavı 16-17 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınava uzun süredir hazırlanan öğrenciler işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soruları ve cevapları görüntüleyebiliyorlar. Şimdi ise sınavın sonuçları için bekleyiş başladı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Sonuçlar hakkında üniversiteden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI

ATA AÖF ara sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Sınav sorularına ve cevaplarına Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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