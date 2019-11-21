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  • 21.11.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 09:50

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlıyor? 2019 2020 KYK burs parası ne zaman yatar?

KYK burs parası ne zaman yatacak? 2019-2020 eğitim öğretim döneminde başvuru yapan öğrenciler için sonuçlar geçtiğimiz gün açıklandı. Burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar belirlendi ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda açıklama geldi. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlıyor? 2019 2020 KYK burs parası ne zaman yatar?

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