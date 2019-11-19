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  • 19.11.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 16:21

burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM başvuruları ne zaman açıklanacak?

ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine eğitim dönemi boyunca burs veriyor. Başvuru yapan öğrenciler KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü () burs başvuru sonuçlarına çevirdi. Öğrenciler şimdi büyük bir heyecanla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamayı geliyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarına başvuru yapan binlerce öğrenci ve velileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle KYK burs ve kredi sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte VGM burs başvuru sonuçları günün araştırılanları arasında yerini aldı. Öğrenciler bu kapsamda arama motorlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları için takvim.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre o tarihler dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, 2018 yılında ortaöğrenim burs başvuruları 17 Eylül - 17 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. Yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu.

Buna göre, VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde yükseköğrenim burs sonuçlarının ise 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklama beklenmektedir.

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