YKS sınavı ne zaman? 2020 üniversite sınav tarihi belli oldu! 2020 YKS TYT AYT YDT başvuru takvimi YKS sınavı ile ilgili son dakkika gelişmesi yaşandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte 2020 yılında yapılacak YKS'nin başvuru ve sınav tarihi duyuruldu. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler başvuru takvimini beklemeye başladı. Peki, 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı olan 2020 YKS TYT AYT YDT başvurusu ne zaman?

2020 YKS sınavı için detaylar belli oldu. Üniversite hayali ile hazırlıklara başlayan öğrenciler sınava başvuruların ne zaman yapılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yeni döneme ait sınav takvimi yayımlandı ve üniversite sınavının hangi tarihte yapılacağı bildirildi. Peki, 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı olan 2020 YKS TYT AYT YDT başvurusu ne zaman? İşte cevaplar... 2020 YKS SINAVI NE ZAMAN? Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020 Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020 Sınav: 20 Haziran 2020 Sonuç: 23 Temmuz 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020 Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020 Sınav: 21 Haziran 2020 Sonuç: 23 Temmuz 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020 Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020 Sınav: 21 Haziran 2020 Sonuç: 23 Temmuz 2020 HABERİN DEVAMI

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