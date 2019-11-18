YKS sınavı ne zaman? 2020 üniversite sınav tarihi belli oldu! 2020 YKS TYT AYT YDT başvuru takvimi

2020 YKS sınavı için detaylar belli oldu. Üniversite hayali ile hazırlıklara başlayan öğrenciler sınava başvuruların ne zaman yapılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yeni döneme ait sınav takvimi yayımlandı ve üniversite sınavının hangi tarihte yapılacağı bildirildi. Peki, 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı olan 2020 YKS TYT AYT YDT başvurusu ne zaman? İşte cevaplar...
2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 20 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 21 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sınav: 21 Haziran 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020
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