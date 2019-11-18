2020 ÖSYM sınav takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyordu. Konu ile ilgili ÖSYM'den müjdeli haber geldi ve sınav takviminin belirlendiği duyuruldu. Yeni yıl için geri sayım başlarken adaylar ÖSYM sınavlarının tarihlerini araştırıyor. Peki, Gelecek sene YKS, KPSS, DGS, ALES ve diğer ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM sınav takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI