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  • 18.11.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 11:05

Ve yayımlandı! 2020 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman?

heyecanla bekleyiş sona erdi. Önümüzdeki yıl ÖSYM sınavlarına katılacak adaylar, yeni yıla girmemize kısa süre kala sınav takvimini araştırıyordu. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi nasıl? 2020 yılında YKS, KPSS, DGS, ALES ve diğer sınavlar ne zaman yapılacak?

2020 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı?

2020 ÖSYM sınav takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyordu. Konu ile ilgili ÖSYM'den müjdeli haber geldi ve sınav takviminin belirlendiği duyuruldu. Yeni yıl için geri sayım başlarken adaylar ÖSYM sınavlarının tarihlerini araştırıyor. Peki, Gelecek sene YKS, KPSS, DGS, ALES ve diğer ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM sınav takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI




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