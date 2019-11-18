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  • 18.11.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 11:42

engelli memur alımı başvuru tarihleri açıklandı! İşte detaylar

Engelli vatandaşlarımızın memur olmak için girdiği sınavı için yoğun bir araştırma yapılıyor. 2020 yılında da yapılacağı kesinleşen EKPSS sınavı tarihi ve başvuru tarihleri yayınlanan 2020 takvimi ile birlikte belli oldu. Peki EKPSS nedir? EKPSS, engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. EKPSS'ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

EKPSS engelli memur alımı başvuru tarihleri açıklandı

EKPSS sınavında adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden toplam 60 soru sorulup 60 dakika süre veriliyor. Peki EKPSS 2020 yılı başvuru ve kura tarihleri ne zaman? İşte engelli memur alım başvuru şartları. Engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir.

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EKPSS 2020 NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği EKPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS sınav tarihi 26 Nisan 2020 yılı tarihinde yapılacak. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

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