



Sömestr tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? Bu sene uygulamaya giren ara tatillerin ilki cuma günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenleniyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman? 2019-2020 ikinci nisan ara tatili ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Kasım'da başlayan ara tatil 22 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapacak öğrenciler 25 Kasım 2019 Pazartesi günü ders başı yapacaklar.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak.

13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlaacak.