KYK burs ve kredi sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi tamamlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından binlerce üniversite öğrencisine her yıl verilen burs/kredi için başvuru sonuçları dün açıklanmıştı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler taahhütname onayı için harekete geçti. Peki, KYK burs kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK burs onaylama ekranı...

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar KYK'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Başvuru yapan öğrenciler https://sonuc.kyk.gov.tr/ internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

2019 KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK'dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin, taahhütnameleri süresi içerisinde mutlaka onaylaması gerekiyor.

Burslar ne zaman verilecek? Taahhütname onayı nasıl yapılır? Detaylar bir sonraki sayfada...