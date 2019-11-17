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  • 17.11.2019 08:49
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 08:49

burs kredi sonuçları sorgulama! 2019 e Devlet nasıl yapılır?

burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. KYK tarafından müjdeli haber cumartesi günü geldi. Sonuçların açıklandığını duyuran KYK, burs ve kredi hakkı kazanan adayların taahhütname onayı yapması gerektiğini bildirdi. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 KYK burs taahhütnamae onayı nasıl yapılır? İşte e Devlet KYK burs onaylama ekranı...

KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi tamamlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından binlerce üniversite öğrencisine her yıl verilen burs/kredi için başvuru sonuçları dün açıklanmıştı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler taahhütname onayı için harekete geçti. Peki, KYK burs kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK burs onaylama ekranı...

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar KYK'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Başvuru yapan öğrenciler https://sonuc.kyk.gov.tr/ internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

2019 KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK'dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin, taahhütnameleri süresi içerisinde mutlaka onaylaması gerekiyor.

Burslar ne zaman verilecek? Taahhütname onayı nasıl yapılır? Detaylar bir sonraki sayfada...

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