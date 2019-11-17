Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün ÖSYM tarafından binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler ALES sonuçlarına ve ALES soru ve cevaplarına çevrildi. Binlerce kişinin ter döktüğü sınav hakkında özellikle şu saatlerde ALES soru ve cevapları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav hakkında merak edilen bilgiler...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ALES için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"17 Kasım 2019 Pazar günü uygulanan ALES/3 sınavı sonuçları, 12 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak."