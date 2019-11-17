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  • 17.11.2019 16:49
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 17:08

Geri sayım başladı! hangi ayda ödenecek? kredileri ne zaman hesaplara yatırılacak?

Geçtiğimiz ay Kredi Yurtlar Kurumu tarafından başvuruları alınan burs başvurularının sonuçları dün öğrencilerin erişimine açıldı. Burs ve kredi alma hakkı kazanan öğrenciler bu nedenle merakla " hangi ayda ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. 2019-2020 öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Kredi başvuru sonuçları açıklanmasının ardından "KYK kredileri ne zaman hesaplara yatırılacak?" sorusu çok sorgulatılanlar arasında yer alıyor.

KYK bursları hangi ayda ödenecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs başvuru sonuçları hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Kasapoğlu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte akıllara gelen sorulardan biri KYK bursları hangi ayda ödenecek sorusu oldu. Peki, KYK bursları hangi ayda ödenecek? İşte cevabı...

KYK İLK BURS NE ZAMAN ÖDENECEK?

2019 - 2020 KYK burs ücretleri, ilk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında maaşlar yatırılacaktır.

* TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 6'sı itibariyle

*TC Kimlik Numarası 2 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 7'si itibariyle

*TC Kimlik Numarası 4 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 8'i itibariyle

*TC Kimlik Numarası 6 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 9'u itibariyle

*TC Kimlik Numarası 8 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 10'u itibariyle

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