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  • 18.11.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 11:06

2020 sınav takvimi , LGS, , , YDS MSÜ açıklandı

2020 sınav takvimi öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimi aracılığıyla 2020 yılında yapılacak olan sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceği açıklandı. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. Memur adayları, üniversite adayları ve lisans tamamlayacak adaylar 2020 ÖSYM sınav takvimi için gözünü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin osym.gov.tr sayfasına çevrilmişti. İşte , LGS, , , YDS MSÜ sınav tarihleri...

ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı?

ÖSYM 2020 sınav takvimi için geri sayım başladı. Her yıl Kasım – Aralık ayında yayınlanan sınav takvimi içerisinde bir sonraki yıl sınavların hangi tarihte yapılacağı bilgisi yer alıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayınlanacak ve sınavlar hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerindeki 'duyurular' sayfası üzerinden ve sınav takvimi sayfasından takip edilebilir. 2020 YKS sınavına dair başvurular 2020 Şubat ayında yapılması beklenirken. Sınava girecek olan öğrenciler için tarih net olmasa da geçen sene baz alındığında 2020 Haziran ayında yapılması bekleniyor.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden sınav takvimini ne zaman yayınlayacağı ile ilgili resmi açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.

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