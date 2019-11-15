VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün eğitim dönemi boyunca vermiş olduğu burs imkanından faydalanmak isteyen ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrecileri heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Geçtiğiiz ay tamamlanan başvuruların sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yazımızda konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, 2019 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019-2020)

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları için takvim.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre o tarihler dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, 2018 yılında ortaöğrenim burs başvuruları 17 Eylül - 17 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar 15 Aralık'ta açıklanmıştı. Yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu.

Buna göre, VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde yükseköğrenim burs sonuçlarının ise 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.