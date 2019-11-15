Ara tatil ne zaman bitecek? Dönem başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sömestr, yaz tatili ve okul başlangıcı arasına birer haftalık tatil konulmuştu. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitimlerini sürdüren milyonlarca öğrenci bugün ara tatile çıktı. Ara tatilin başlamasıyla birlikte akıllara gelen sorulardan birisi de ara tatilin ardından okullar ne zaman açılacak sorusu oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler 25 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar toplam 9 gün tatil yapmış olacaklar.