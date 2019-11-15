Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 15.11.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 15:13

Geri sayım başladı! 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den sonuç açıklaması

sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından 3 Kasım'da uygulanan YÖKDİL sınavına ait soru ve cevapların erişime açılmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına katılan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Yayınlanan sınav takvimine göre, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 3 Kasım'da gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriGeri sayım başladı! 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den sonuç açıklaması
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri