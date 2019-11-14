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  • 14.11.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 17:20

Yüz binlerce öğrenci heyecanla bekliyor! burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

15-21 Ekim tarihleri arasında başvuruları Kredi Yurtlar Kurumu tarafından alınan burs ve kredi başvuru sonuçları heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuruda bulunan yüz binlerce öğrenci kurum tarafından yapılacak açıklamayı beklerken arama motorlarında burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK burs ve kredi sonuçlarına dair derlediğimiz bilgiler...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler başvuruların tamamlanmasıyla birlikte bu soruya yanıt arıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından kısa bir süre önce başvuru sonuçları hakkında açıklama yapıldı. Burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarını bekliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için resmi olarak tarih henüz duyurulmadı. KYK'dan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

KYK'DAN AÇIKLAMA

KYK'dan yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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