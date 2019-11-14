KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler başvuruların tamamlanmasıyla birlikte bu soruya yanıt arıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından kısa bir süre önce başvuru sonuçları hakkında açıklama yapıldı. Burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarını bekliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için resmi olarak tarih henüz duyurulmadı. KYK'dan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

KYK'DAN AÇIKLAMA

KYK'dan yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.